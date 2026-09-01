Informations pratiques

Hyères

Journées Européennes du Patrimoine d’Hyères

Hyères Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La ville se dévoile à tous lors de ces Journées européennes du patrimoine.

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Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com

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English : European Heritage Days in Hyères

The city opens its doors to everyone during these European Heritage Days.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine d’Hyères Hyères a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Provence Méditerranée