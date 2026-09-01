AGENDA · Hyères
Journées Européennes du Patrimoine d’Hyères Hyères
samedi 19 septembre 2026 · Hyères
Informations pratiques
Hyères
Journées Européennes du Patrimoine d’Hyères
Hyères Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
La ville se dévoile à tous lors de ces Journées européennes du patrimoine.
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Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur animateurdupatrimoine@mairie-hyeres.com
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English : European Heritage Days in Hyères
The city opens its doors to everyone during these European Heritage Days.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine d’Hyères Hyères a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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