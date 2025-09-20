Journées Européennes du Patrimoine Dieuze Place de l’Hôtel de Ville Dieuze

Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Dieuze Dieuze Moselle

La commune de Dieuze ouvre ses portes !

Une exposition consacrée à l’architecture dieuzoise, ainsi qu’une présentation d’œuvres d’artistes contemporains proposée par l’association Plus Vite. Les visiteurs pourront également flâner dans l’Allée des Femmes Célèbres, située devant la mairie, où des explications seront données ponctuellement pour mettre en lumière ces figures inspirantes.Tout public

Place de l’Hôtel de Ville Mairie de Dieuze Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 94 22 contact@dieuze.fr

English :

The commune of Dieuze opens its doors!

An exhibition devoted to Dieuze architecture, as well as a presentation of works by contemporary artists by the association Plus Vite. Visitors can also stroll along the Allée des Femmes Célèbres, located in front of the town hall, where explanations will be given from time to time to highlight these inspiring figures.

German :

Die Gemeinde Dieuze öffnet ihre Türen!

Es gibt eine Ausstellung über die Architektur von Dieuze sowie eine Präsentation von Werken zeitgenössischer Künstler, die von der Vereinigung Plus Vite angeboten werden. Die Besucher können auch durch die Allée des Femmes Célèbres (Allee der berühmten Frauen) vor dem Rathaus schlendern, wo gelegentlich Erklärungen zu diesen inspirierenden Figuren gegeben werden.

Italiano :

Dieuze apre le sue porte!

Una mostra dedicata all’architettura di Dieuze e una presentazione di opere di artisti contemporanei a cura dell’associazione Plus Vite. I visitatori potranno inoltre passeggiare lungo l’Allée des Femmes Célèbres, situata di fronte al municipio, dove di volta in volta verranno fornite spiegazioni per mettere in luce queste figure ispiratrici.

Espanol :

Dieuze abre sus puertas

Una exposición dedicada a la arquitectura de Dieuze, así como una presentación de obras de artistas contemporáneos organizada por la asociación Plus Vite. Los visitantes también podrán pasear por la Allée des Femmes Célèbres, situada frente al ayuntamiento, donde de vez en cuando se darán explicaciones para poner de relieve a estas figuras inspiradoras.

