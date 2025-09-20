Journées Européennes du Patrimoine Digne-les-Bains
Journées Européennes du Patrimoine Digne-les-Bains samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Place de l’Etoile Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Quelles sont donc ces mystérieuses étoiles en céramique qui vous guident vers le centre ancien de Digne au départ de la place du Général de Gaulle ?
Place de l’Etoile Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 80
English :
What are these mysterious ceramic stars that guide you through Digne’s old town from the Place du Général de Gaulle?
German :
Was sind also diese mysteriösen Keramiksterne, die Sie vom Place du Général de Gaulle aus in das alte Zentrum von Digne führen?
Italiano :
Cosa sono queste misteriose stelle di ceramica che vi guidano verso il centro storico di Digne da Place du Général de Gaulle?
Espanol :
¿Qué son esas misteriosas estrellas de cerámica que le guían hacia el casco antiguo de Digne desde la plaza del General de Gaulle?
