Journées Européennes du Patrimoine Digne-les-Bains

Journées Européennes du Patrimoine Digne-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine

Place de l’Etoile Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Quelles sont donc ces mystérieuses étoiles en céramique qui vous guident vers le centre ancien de Digne au départ de la place du Général de Gaulle ?

Place de l’Etoile Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 80

English :

What are these mysterious ceramic stars that guide you through Digne’s old town from the Place du Général de Gaulle?

German :

Was sind also diese mysteriösen Keramiksterne, die Sie vom Place du Général de Gaulle aus in das alte Zentrum von Digne führen?

Italiano :

Cosa sono queste misteriose stelle di ceramica che vi guidano verso il centro storico di Digne da Place du Général de Gaulle?

Espanol :

¿Qué son esas misteriosas estrellas de cerámica que le guían hacia el casco antiguo de Digne desde la plaza del General de Gaulle?

