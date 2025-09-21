Journées Européennes du Patrimoine Dimanche en famille à Pollen Pollen Monflanquin
Journées Européennes du Patrimoine Dimanche en famille à Pollen Pollen Monflanquin dimanche 21 septembre 2025.
Pollen 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
L’association Pollen vous propose de passer un dimanche en famille.
Visite de l’exposition de fin de résidence, Sous-Bois d’Adrien Fricheteau à 15h.
Atelier parents-enfants, autour de la peinture, à 15h30.
Goûter offert à 16h.
Réservé aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés obligatoirement d’un parent.
Uniquement sur inscription. .
Pollen 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 mediation@pollen-monflanquin.com
