Journées Européennes du Patrimoine Dimanche en famille à Pollen Pollen Monflanquin

Pollen 25 Rue Sainte-Marie Monflanquin Lot-et-Garonne

L’association Pollen vous propose de passer un dimanche en famille.

Visite de l’exposition de fin de résidence, Sous-Bois d’Adrien Fricheteau à 15h.

Atelier parents-enfants, autour de la peinture, à 15h30.

Goûter offert à 16h.

Réservé aux enfants de 6 à 12 ans, accompagnés obligatoirement d’un parent.

Uniquement sur inscription. .

