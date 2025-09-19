JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Distillerie Saint James, Sainte Marie Sainte-Marie

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 19 – 21 septembre Distillerie Saint James, Sainte Marie Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Kaynou propose en partenariat avec la distillerie Saint-James

Des ateliers

Des expositions

Des découvertes

Des ballades

Une conférence

Un spectacle de danse

Un défilé de mode

Distillerie Saint James, Sainte Marie 97230 Sainte Marie Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 0596695037 https://rhum-saintjames.com/visiter/ [{« type »: « phone », « value »: « 0696 71 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « kaynouadm.mo@gmail.com »}] Distillerie Saint James, 97 230 Saint Marie accès route

Parking

kaynou – Gros-Désirs Marie-Olga