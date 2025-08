[Journées Européennes du Patrimoine] Dives, d’un beffroi à l’autre Dives-sur-Mer

[Journées Européennes du Patrimoine] Dives, d’un beffroi à l’autre Dives-sur-Mer dimanche 21 septembre 2025.

[Journées Européennes du Patrimoine] Dives, d’un beffroi à l’autre

Lieu communiqué à l’inscription Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Renommée pour son centre historique et son lien étroit avec Guillaume le Conquérant, Dives-sur-Mer vous révèle également une autre facette de son identité son passé industriel, profondément ancré dans l’histoire locale.

Renommée pour son centre historique et son lien étroit avec Guillaume le Conquérant, Dives-sur-Mer vous révèle également une autre facette de son identité son passé industriel, profondément ancré dans l’histoire locale. Explorez ces deux visages de la ville à travers un parcours extérieur, à la découverte de ses richesses patrimoniales et de son héritage ouvrier.

Gratuit, inscription obligatoire. .

Lieu communiqué à l’inscription Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives@normandie-paysdauge.fr

English : [Journées Européennes du Patrimoine] Dives, d’un beffroi à l’autre

Renowned for its historic center and its close ties with William the Conqueror, Dives-sur-Mer also reveals another facet of its identity: its industrial past, deeply rooted in local history.

German : [Journées Européennes du Patrimoine] Dives, d’un beffroi à l’autre

Dives-sur-Mer, das für sein historisches Zentrum und seine enge Verbindung zu Wilhelm dem Eroberer bekannt ist, enthüllt Ihnen auch eine andere Facette seiner Identität: seine industrielle Vergangenheit, die tief in der lokalen Geschichte verwurzelt ist.

Italiano :

Rinomata per il suo centro storico e per i suoi stretti legami con Guglielmo il Conquistatore, Dives-sur-Mer rivela anche un altro aspetto della sua identità: il suo passato industriale, profondamente radicato nella storia locale.

Espanol :

Conocida por su centro histórico y sus estrechos vínculos con Guillermo el Conquistador, Dives-sur-Mer revela también otra faceta de su identidad: su pasado industrial, profundamente arraigado en la historia local.

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Dives, d’un beffroi à l’autre Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-29 par OT Normandie Pays d’Auge