Journées Européennes du Patrimoine Domaine de la Motte Basse Le Gouray Le Mené

Journées Européennes du Patrimoine Domaine de la Motte Basse Le Gouray Le Mené samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Domaine de la Motte Basse

Le Gouray Domaine de La Motte-Basse Le Mené Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visite des extérieurs et de la chapelle du XVII ème siècle. Visites guidées à 17h sur inscription. Exposition photographique sur le Haut-Karabagh, en Arménie. En parallèle, stage de découverte Comment gérer un petit rucher , sur inscription .

Le Gouray Domaine de La Motte-Basse Le Mené 22330 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 03 51 83 85

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Domaine de la Motte Basse Le Mené a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme Bretagne Centre