Journées Européennes du Patrimoine Domaine de la Roche-Jagu Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal

Journées Européennes du Patrimoine Domaine de la Roche-Jagu
Lieu-dit La Roche Jagu Château de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visites libres du château billet gratuit à retirer sur place à l’accueil/boutique (dans la limite des places disponibles).
Visites guidées des façades du château proposées à intervalles réguliers billet gratuit à retirer sur place à l’accueil/boutique. Samedi de 10h à 18h dimanche de 10h à 19h. .
Lieu-dit La Roche Jagu Château de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 95 62 35
