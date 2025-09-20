Journées Européennes du Patrimoine Domaine de Senelles, la Maison aux assiettes Domaine de Senelles Bias

Journées Européennes du Patrimoine Domaine de Senelles, la Maison aux assiettes Domaine de Senelles Bias samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Domaine de Senelles, la Maison aux assiettes

Domaine de Senelles 14 Rue Clémentine Steef Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Le domaine de Senelles est un vaste domaine en cœur de village qui longe le Lot et sur lequel se trouve le « Château aux Assiettes » connu pour ses faïences. L’ensemble a été restauré en 2025.

Restauration et buvette à partir de 12h.

Domaine de Senelles 14 Rue Clémentine Steef Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Domaine de Senelles, la Maison aux assiettes

The Domaine de Senelles is a vast estate in the heart of the village, bordering the Lot river and home to the « Château aux Assiettes », famous for its earthenware. The estate was restored in 2025.

Catering and refreshments from 12 noon.

German : Journées Européennes du Patrimoine Domaine de Senelles, la Maison aux assiettes

Die Domaine de Senelles ist ein großes Anwesen im Herzen des Dorfes, das am Lot entlang verläuft und auf dem sich das « Château aux Assiettes » befindet, das für seine Fayencen bekannt ist. Das Ensemble wurde 2025 restauriert.

Essen und Trinken ab 12 Uhr.

Italiano :

Il Domaine de Senelles è una vasta tenuta nel cuore del villaggio, confinante con il fiume Lot e sede del Château aux Assiettes, famoso per le sue terrecotte. La tenuta è stata restaurata nel 2025.

Catering e rinfreschi a partire dalle 12.00.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Domaine de Senelles, la Maison aux assiettes

El Domaine de Senelles es una vasta finca situada en el corazón del pueblo, que bordea el río Lot y alberga el Château aux Assiettes, famoso por su loza. La finca fue restaurada en 2025.

Catering y refrescos a partir de las 12 h.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Domaine de Senelles, la Maison aux assiettes Bias a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Villeneuve Vallée du Lot