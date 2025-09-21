Journées européennes du patrimoine Domaine des Prévanches Visite guidée du parc et des monuments Domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches
Domaine des Prévanches 9 rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches Eure
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21
Ensemble patrimonial comprenant un château du 17e s., un manoir anglo-normand, une orangerie-théâtre de 1912, un ensemble de cottages construits pour l’exploitation d’un domaine agricole, et un ensemble de jardins.
Informations pratiques :
– Départ à 15h et à 16h (durée 1h)
– Tarif 7€ / Gratuit pour les moins de 12 ans
– Contact 02 32 36 83 88 .
Domaine des Prévanches 9 rue Sainte-Geneviève Boisset-les-Prévanches 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 83 88
English : Journées européennes du patrimoine Domaine des Prévanches Visite guidée du parc et des monuments
