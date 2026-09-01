Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier Domaine Plissonnier Saint-André-en-Bresse
samedi 19 septembre 2026 · Domaine Plissonnier · Saint-André-en-Bresse
Informations pratiques
Saint-André-en-Bresse
Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier
Domaine Plissonnier 17 route de Louhans Saint-André-en-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez une ferme traditionnelle dont l’organisation et les matériaux racontent plusieurs siècles d’histoire. Bois, briques, torchis et toiture témoignent d’un savoir-faire adapté aux ressources locales et au mode de vie des habitants de la Bresse. .
Domaine Plissonnier 17 route de Louhans Saint-André-en-Bresse 71440 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier
L’événement Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier Saint-André-en-Bresse a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)