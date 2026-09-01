Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier Domaine Plissonnier Saint-André-en-Bresse

Informations pratiques

Saint-André-en-Bresse

Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier

Domaine Plissonnier 17 route de Louhans Saint-André-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez une ferme traditionnelle dont l’organisation et les matériaux racontent plusieurs siècles d’histoire. Bois, briques, torchis et toiture témoignent d’un savoir-faire adapté aux ressources locales et au mode de vie des habitants de la Bresse. .

Domaine Plissonnier 17 route de Louhans Saint-André-en-Bresse 71440 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier

L’événement Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier Saint-André-en-Bresse a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)