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AGENDA · Saint-André-en-Bresse

Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier Domaine Plissonnier Saint-André-en-Bresse

samedi 19 septembre 2026 · Domaine Plissonnier · Saint-André-en-Bresse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Domaine Plissonnier
Adresse
17 route de Louhans
Ville
71440 Saint-André-en-Bresse
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-André-en-Bresse

Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier

Domaine Plissonnier 17 route de Louhans Saint-André-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Découvrez une ferme traditionnelle dont l’organisation et les matériaux racontent plusieurs siècles d’histoire. Bois, briques, torchis et toiture témoignent d’un savoir-faire adapté aux ressources locales et au mode de vie des habitants de la Bresse.   .

Domaine Plissonnier 17 route de Louhans Saint-André-en-Bresse 71440 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16  ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

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English : Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier

L’événement Journées européennes du Patrimoine Domaine Plissonnier Saint-André-en-Bresse a été mis à jour le 2026-08-07 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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