Journées européennes du Patrimoine Donzac Conservatoire des Métiers d’Autrefois Donzac

Conservatoire des Métiers d’Autrefois 1679, avenue du Brulhois Donzac Tarn-et-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Les journées Européennes du Patrimoine auront lieu le 20 et 21 septembre et mettront en avant le thème Patrimoine Architectural.

English :

The European Heritage Days will take place on September 20 and 21, and will focus on the theme of Architectural Heritage.

German :

Die Europäischen Tage des Kulturerbes finden am 20. und 21. September statt und stellen das Thema: Architektonisches Erbe in den Vordergrund.

Italiano :

Le Giornate europee del patrimonio si terranno il 20 e 21 settembre e saranno incentrate sul tema del patrimonio architettonico.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebrarán los días 20 y 21 de septiembre y se centrarán en el tema del patrimonio arquitectónico.

