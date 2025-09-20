JEP Double exposition Le temps de la vapeur une vallée se transforme Veynes

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

A l’occasion des 150 ans de l’arrivée du train dans les Hautes-Alpes, l’Ecomusée du Cheminot veynois propose une double exposition pour montrer l’impact du chemin de fer en 1875 à la fois en France et dans la vallée du Buëch

Double exposition sur deux sites le Quai des Arts 2 avenue des martyrs et l’Ecomusée du cheminot veynois 3 rue du Jeu de Paume Veynes 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 58 98 32 contact@ecomusee-cheminot.com

English :

To mark the 150th anniversary of the arrival of the train in the Hautes-Alpes, the Ecomusée du Cheminot veynois is staging a double exhibition to show the impact of the railroad in 1875, both in France and in the Buëch valley

German :

Anlässlich des 150. Jahrestags der Ankunft der Eisenbahn in den Hautes-Alpes bietet das Ecomusée du Cheminot veynois eine Doppelausstellung an, um die Auswirkungen der Eisenbahn im Jahr 1875 sowohl in Frankreich als auch im Buëch-Tal zu zeigen

Italiano :

In occasione del 150° anniversario dell’arrivo della ferrovia nelle Hautes-Alpes, l’Ecomusée du Cheminot veynois organizza una mostra in due parti per illustrare l’impatto della ferrovia nel 1875, sia in Francia che nella valle del Buëch

Espanol :

Con motivo del 150 aniversario de la llegada del ferrocarril a los Altos Alpes, el Ecomuseo del Cheminot veynois organiza una exposición en dos partes para mostrar el impacto del ferrocarril en 1875, tanto en Francia como en el valle del Buëch

