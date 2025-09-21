Journées Européennes du Patrimoine Rue du Château Dracy
Journées Européennes du Patrimoine Rue du Château Dracy dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine
Rue du Château Château de Dracy-sur-Ouanne Dracy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 11:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite guidée des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne. .
Rue du Château Château de Dracy-sur-Ouanne Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 14 73 mairie.dracy@orange.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine
German : Journées Européennes du Patrimoine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Dracy a été mis à jour le 2025-08-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !