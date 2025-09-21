Journées Européennes du Patrimoine Rue du Château Dracy

Journées Européennes du Patrimoine Rue du Château Dracy dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit

Début : 2025-09-21 11:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’une visite guidée des extérieurs du château de Dracy-sur-Ouanne. .

Rue du Château Château de Dracy-sur-Ouanne Dracy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 14 73 mairie.dracy@orange.fr

