Journées européennes du Patrimoine – Du patrimoine à la création Thouars
samedi 19 septembre 2026 · Thouars
Informations pratiques
Thouars
Journées européennes du Patrimoine – Du patrimoine à la création
27 Rue du Bois Baudron Thouars Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Une matinée entre patrimoine et création au Château du Bois Baudron : visites du château et de son jardin, découverte de son histoire et ateliers de land art pour les enfants. Samedi 19 septembre de 10h à 12h. Gratuit – Sur inscription auprès de la médiathèque.
Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, le Château du Bois Baudron vous invite à une matinée placée sous le signe de la création, de la nature et de la mémoire. Le samedi 19 septembre de 10h à 12h, petits et grands pourront explorer l’histoire du site tout en laissant libre cours à leur créativité. Les enfants participeront à des ateliers de « land art » : les moins de 6 ans découvriront formes, couleurs et trésors de la nature, tandis que les 6-12 ans imagineront et réaliseront une œuvre inspirée du patrimoine et des paysages du site. Feuilles, branches, fleurs… deviendront matière à création. En parallèle, les visiteurs pourront découvrir le château, son jardin et les différentes étapes de restauration du site. Une matinée dédiée à la rencontre entre patrimoine, nature, mémoire et création artistique. Gratuit – Sur inscription auprès de la médiathèque. .
27 Rue du Bois Baudron Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 70 55 mediatheque.mauze@thouars-communaute.fr
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English : Journées européennes du Patrimoine – Du patrimoine à la création
A morning of heritage and creativity at the Château du Bois Baudron: tours of the château and its garden, an exploration of its history, and land art workshops for children. Saturday, September 19, from 10 a.m. to 12 p.m. Free—registration required at the library.
L’événement Journées européennes du Patrimoine – Du patrimoine à la création Thouars a été mis à jour le 2026-09-08 par Maison du Thouarsais
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