Journées européennes du Patrimoine – Eau 17 chateau d’eau Bedenac
samedi 19 septembre 2026 · chateau d'eau · Bedenac
Informations pratiques
Bedenac
Journées européennes du Patrimoine – Eau 17
chateau d’eau Le Jarculet Bedenac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Nous vous invitons à découvrir les coulisses du service public de l’eau et de l’assainissement collectif ! À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, nos vous ouvriront les portes de plusieurs sites habituellement fermés au public.
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chateau d’eau Le Jarculet Bedenac 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 05 05
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English :
We invite you to take a look behind the scenes of public water and wastewater services! As part of European Heritage Days, we will open the doors to several sites that are usually closed to the public.
L’événement Journées européennes du Patrimoine – Eau 17 Bedenac a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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