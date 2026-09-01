Informations pratiques

Saint-Genis-de-Saintonge

Journées Européennes du Patrimoine – EAU 17

Station d’Epuration Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 15:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez les coulisses du traitement de vos eaux usées en compagnie des équipes techniques de la RESE. Inscription obligatoire.

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Station d’Epuration Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 05 05

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English :

Take a behind-the-scenes look at how your wastewater is treated, accompanied by RESE’s technical teams. Registration is required.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – EAU 17 Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge