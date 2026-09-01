Journées Européennes du Patrimoine – EAU 17 Saint-Genis-de-Saintonge
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Genis-de-Saintonge
Informations pratiques
Saint-Genis-de-Saintonge
Journées Européennes du Patrimoine – EAU 17
Station d’Epuration Saint-Genis-de-Saintonge Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 15:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez les coulisses du traitement de vos eaux usées en compagnie des équipes techniques de la RESE. Inscription obligatoire.
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Station d’Epuration Saint-Genis-de-Saintonge 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 05 05
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English :
Take a behind-the-scenes look at how your wastewater is treated, accompanied by RESE’s technical teams. Registration is required.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – EAU 17 Saint-Genis-de-Saintonge a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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