Informations pratiques

Wolfskirchen

Journées Européennes du patrimoine Echange avec un artiste ICH LIEBE D ISCH

1 rue des roses Wolfskirchen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Programme détaillé à venir sur

www.instagram.com/_lamaisondesfeuilles_/

www.facebook.com/atelierlamaisondesfeuilles/

Un après-midi pour interroger collectivement les relations que nous entretenons avec l’Isch, un patrimoine essentiel, ou comment mettre la rivière au centre de nos existences. Venez à la rencontre de l’artiste Guillaume Greff en résidence à La maison des feuilles, des naturalistes et chercheurs, des habitants et des êtres qui pensent, étudient, inventent ou retrouvent des manières d’être rivière. Un programme proposé par l’association La maison des feuilles et l’association de Sauvegarde de la Vallée de l’Isch avec le soutien du dispositif de Résidence mission de territoire en Arts visuels de la Région Grand Est.

Programme détaillé à venir sur

www.instagram.com/_lamaisondesfeuilles_/

www.facebook.com/atelierlamaisondesfeuilles/ .

1 rue des roses Wolfskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est maisondesfeuilles@gmail.com

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Detailed schedule coming soon at

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L’événement Journées Européennes du patrimoine Echange avec un artiste ICH LIEBE D ISCH Wolfskirchen a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue