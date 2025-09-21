Journées européennes du patrimoine École Aristide Briand de Ciboure Ciboure

Rue Ramiro Arrue Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Construit en 1933, ce bâtiment est un exemple parfait d’architecture scolaire impulsée sous la IIIe République. OEuvre d’Amédée Aragon, l’école Aristide Briand se distingue par un répertoire teinté d’influences néo-basques et

hispaniques.

Sur réservation à partir du 08/09/2025. .

Rue Ramiro Arrue Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

