Journées Européennes du Patrimoine Ecomusée Champenois Ecomusée Champenois Œuilly

Journées Européennes du Patrimoine Ecomusée Champenois Ecomusée Champenois Œuilly samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Ecomusée Champenois

Ecomusée Champenois Cour des Maillets Œuilly Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Tout public

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez la maison Champenoise et l’école 1900, le Samedi 20 et le Dimanche 21 Septembre 2025.

***Visite libre et gratuite *** .

Ecomusée Champenois Cour des Maillets Œuilly 51480 Marne Grand Est ecomusee-oeuilly@netcourrier.com

English : Journées Européennes du Patrimoine Ecomusée Champenois

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ecomusée Champenois Œuilly a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts