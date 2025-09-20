Journées Européennes du Patrimoine Ecomusée Champenois Ecomusée Champenois Œuilly
Ecomusée Champenois Cour des Maillets Œuilly Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Tout public
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez la maison Champenoise et l’école 1900, le Samedi 20 et le Dimanche 21 Septembre 2025.
***Visite libre et gratuite *** .
Ecomusée Champenois Cour des Maillets Œuilly 51480 Marne Grand Est ecomusee-oeuilly@netcourrier.com
English : Journées Européennes du Patrimoine Ecomusée Champenois
