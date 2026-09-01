Informations pratiques

Sorges et Ligueux en Périgord

Journées Européennes du Patrimoine Écomusée de la truffe Sorges et Ligueux en Périgord

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre gratuite le 19 septembre 2026 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Dans une belle ferme restaurée du XVIIIème siècle, venez découvrir l’univers de la truffe et percer quelques mystères du diamant noir espèces, cycle, histoire, culture, gastronomie, …

Visite libre gratuite le 19 septembre 2026 à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Dans une belle ferme restaurée du XVIIIème siècle, venez découvrir l’univers de la truffe et percer quelques mystères du diamant noir espèces, cycle, histoire, culture, gastronomie, …

Venez découvrir quelques secrets sur la truffe et complétez votre visite par une dégustation Assiette découverte comprenant 3 toasts de tartinables à base de truffe, un verre de jus de pomme bio local ou de vin blanc sec de Bergerac du Château Poulvère et des chips à la truffe noire du Périgord au tarif de 6€ par assiette. .

2 Route des Truffières Sorges et Ligueux en Périgord 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 90 11

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English : Journées Européennes du Patrimoine Écomusée de la truffe Sorges et Ligueux en Périgord

Free self-guided tour on September 19, 2026, as part of European Heritage Days.

In a beautiful, restored 18th-century farmhouse, come discover the world of truffles and unravel some of the mysteries of the “black diamond”: species, life cycle, history, cultivation, gastronomy, and more…

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Écomusée de la truffe Sorges et Ligueux en Périgord Sorges et Ligueux en Périgord a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux