#Journées Européennes du Patrimoine# Ecomusée des Goémoniers et de l’Algue Ecomusée des Goémoniers & de l’Algue Plouguerneau samedi 20 septembre 2025.

Ecomusée des Goémoniers & de l’Algue 4 Lieu-dit Kenan Uhella Plouguerneau Finistère

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

L’écomusée des goémoniers et de l’algue de Plouguerneau est sélectionné parmi les 50 coups de cœurs de la Région Bretagne pour les Journées Européennes du Patrimoine 2025 !

Pour l’occasion, l’écomusée propose des visites flash tout l’après-midi, des balades patrimoine sur l’estran animées par les bénévoles de l’association et des dégustations de tartare d’algues et de chocolat ! .

Ecomusée des Goémoniers & de l’Algue 4 Lieu-dit Kenan Uhella Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 29 02 48 18

