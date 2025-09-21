Journées européennes du patrimoine Église St. Etienne Égleny
Journées européennes du patrimoine Église St. Etienne Égleny dimanche 21 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine
Église St. Etienne 3 Place Saint-Étienne Égleny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Journées européennes du patrimoine. L’ITINÉRAIRE GRÉGORIEN par les Dames d’Arbonne
À l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, sept chanteuses, sous la direction de Peter de Groot, le ‘chantre-sacristain de Chassy’, proposent un concert itinérant inédit.
Les 20 et 21 septembre 2025, les ‘Dames
d’Arbonne’ feront résonner les chants
grégoriens dans une dizaine d’églises des
régions de l’Allaintais, du Jovinien et de
l’Auxerrois.
À bord d’un minibus, elles voyageront de
sanctuaire en sanctuaire et, dans chaque lieu,
offriront de sublimes plain-chants à la gloire de
la Vierge Marie.
Le programme, identique partout et d’une
durée maximale de vingt minutes, met en
lumière l’acoustique et l’atmosphère uniques
de chaque église.
Ce n’est donc pas le format du concert qui
prime, mais l’expérience spirituelle et sonore
la rencontre entre la musique ancestrale et
l’espace sacré qui l’a fait naître. Chaque étape
offrira une acoustique singulière et une
émotion renouvelée.
Les représentations commenceront à l’heure
précise et seront entièrement gratuites.
Dimanche 21 septembre 2025
10h00 EGLENY, Église St. Etienne
11h00 DIGES, Église St. Martin
12h15 TREIGNY, Église St. Symphorien
14h15 SAINTE COLOMBE S/LOING, Église .
Église St. Etienne 3 Place Saint-Étienne Égleny 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 15 26 74 petrus.grotius@gmail.com
English : Journées européennes du patrimoine
German : Journées européennes du patrimoine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine Égleny a été mis à jour le 2025-09-03 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !