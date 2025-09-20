Journées européennes du Patrimoine Eglise de Beillé Beillé

Beillé Sarthe

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Visites libres samedi et dimanche. Accès PMR. Inauguration des travaux de restauration de l’église le vendredi 19

septembre à 18h30. Réservation obligatoire 02 43 89 03 90 mairiebeille72@sarthefibre.fr. .

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire mairiebeille72@sarthefibre.fr

