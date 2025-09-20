Journées européennes du Patrimoine Eglise de Beillé Beillé
Beillé Sarthe
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-20
Visites libres samedi et dimanche. Accès PMR. Inauguration des travaux de restauration de l’église le vendredi 19
septembre à 18h30. Réservation obligatoire 02 43 89 03 90 mairiebeille72@sarthefibre.fr. .
Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire mairiebeille72@sarthefibre.fr
