Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Chemiré-en-Charnie

Chemiré-en-Charnie Sarthe

Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Venez visiter l’église de Chemiré-en-Charnie
Visite libre.
Exposition sur la restauration de la cloche du XVIIème siècle.   .

Chemiré-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 

English :

Visit Chemiré-en-Charnie church

German :

Besuchen Sie die Kirche in Chemiré-en-Charnie

Italiano :

Venite a visitare la chiesa di Chemiré-en-Charnie

Espanol :

Visite la iglesia de Chemiré-en-Charnie

