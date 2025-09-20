Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Chemiré-en-Charnie Chemiré-en-Charnie
Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Chemiré-en-Charnie Chemiré-en-Charnie samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Chemiré-en-Charnie
Chemiré-en-Charnie Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Venez visiter l’église de Chemiré-en-Charnie
Visite libre.
Exposition sur la restauration de la cloche du XVIIème siècle. .
Chemiré-en-Charnie 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60
English :
Visit Chemiré-en-Charnie church
German :
Besuchen Sie die Kirche in Chemiré-en-Charnie
Italiano :
Venite a visitare la chiesa di Chemiré-en-Charnie
Espanol :
Visite la iglesia de Chemiré-en-Charnie
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Chemiré-en-Charnie Chemiré-en-Charnie a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Vallée de la Sarthe