Informations pratiques

Comps

Journées européennes du patrimoine – Eglise de Comps

Eglise de Comps Comps Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Visite libre et visite commentée.

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Eglise de Comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr

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English :

Saint Peter and Saint Paul Church is open. Self-guided and guided tours are available.

L’événement Journées européennes du patrimoine – Eglise de Comps Comps a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux