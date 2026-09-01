Journées européennes du patrimoine – Eglise de Comps Comps
samedi 19 septembre 2026 · Comps
Informations pratiques
Comps
Journées européennes du patrimoine – Eglise de Comps
Eglise de Comps Comps Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ouverture de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Visite libre et visite commentée.
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Eglise de Comps Comps 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 09 86 98 compshistorique@orange.fr
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English :
Saint Peter and Saint Paul Church is open. Self-guided and guided tours are available.
L’événement Journées européennes du patrimoine – Eglise de Comps Comps a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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