Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Concert de l’ensemble baroque Les Sauvages Rue Saint-Jean Frenelles-en-Vexin
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Saint-Jean · Frenelles-en-Vexin
Informations pratiques
Frenelles-en-Vexin
Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Concert de l’ensemble baroque Les Sauvages
Rue Saint-Jean CORNY Frenelles-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
A travers à un concert de l’ensemble Les Sauvages , les notes de musiques célébreront le retour dans l’église des objets restaurés à travers un riche programme de pièces baroques de France et d’Allemagne du 18e siècle.
Informations pratiques
– Horaire à 17h
– Tarif Gratuit .
Rue Saint-Jean CORNY Frenelles-en-Vexin 27150 Eure Normandie
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English : Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Concert de l’ensemble baroque Les Sauvages
L’événement Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Concert de l’ensemble baroque Les Sauvages Frenelles-en-Vexin a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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