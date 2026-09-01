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AGENDA · Frenelles-en-Vexin

Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Concert de l’ensemble baroque Les Sauvages Rue Saint-Jean Frenelles-en-Vexin

dimanche 20 septembre 2026 · Rue Saint-Jean · Frenelles-en-Vexin

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue Saint-Jean
Adresse
CORNY
Ville
27150 Frenelles-en-Vexin
Département
Eure
Tarif

Frenelles-en-Vexin

Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Concert de l’ensemble baroque Les Sauvages

Rue Saint-Jean CORNY Frenelles-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

A travers à un concert de l’ensemble Les Sauvages , les notes de musiques célébreront le retour dans l’église des objets restaurés à travers un riche programme de pièces baroques de France et d’Allemagne du 18e siècle.

Informations pratiques
– Horaire à 17h
– Tarif Gratuit   .

Rue Saint-Jean CORNY Frenelles-en-Vexin 27150 Eure Normandie  

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English : Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Concert de l’ensemble baroque Les Sauvages

L’événement Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Concert de l’ensemble baroque Les Sauvages Frenelles-en-Vexin a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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