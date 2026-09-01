Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Visite libre ou commentée de l’église Rue Saint-Jean Frenelles-en-Vexin
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Saint-Jean · Frenelles-en-Vexin
Informations pratiques
Frenelles-en-Vexin
Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Visite libre ou commentée de l’église
Rue Saint-Jean CORNY Frenelles-en-Vexin Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Au coeur de l’église de Corny, l’AALEC présente les objets d’art restaurés, notamment le maître-autel du 17e siècle. Une exposition retrace également les travaux de restauration menés aux 19e et 20e siècles.
Informations pratiques
– Visite de 14h à 16h30
– Tarif Gratuit .
Rue Saint-Jean CORNY Frenelles-en-Vexin 27150 Eure Normandie
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English : Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Visite libre ou commentée de l’église
L’événement Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Visite libre ou commentée de l’église Frenelles-en-Vexin a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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