Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Visite libre ou commentée de l’église Rue Saint-Jean Frenelles-en-Vexin

Informations pratiques

Frenelles-en-Vexin

Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Visite libre ou commentée de l’église

Rue Saint-Jean CORNY Frenelles-en-Vexin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Au coeur de l’église de Corny, l’AALEC présente les objets d’art restaurés, notamment le maître-autel du 17e siècle. Une exposition retrace également les travaux de restauration menés aux 19e et 20e siècles.

Informations pratiques

– Visite de 14h à 16h30

– Tarif Gratuit .

Rue Saint-Jean CORNY Frenelles-en-Vexin 27150 Eure Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Visite libre ou commentée de l’église

L’événement Journées européennes du patrimoine Église de la Sainte-Trinité Visite libre ou commentée de l’église Frenelles-en-Vexin a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération