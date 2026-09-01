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Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Mifaget Place de l’Église Bruges-Capbis-Mifaget

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Église · Bruges-Capbis-Mifaget

Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Mifaget Place de l’Église Bruges-Capbis-Mifaget

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Eglise de Mifaget
Ville
64800 Bruges-Capbis-Mifaget
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bruges-Capbis-Mifaget

Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Mifaget

Place de l’Église Eglise de Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la mairie ouvrira les portes de l’église pour des visites libres de l’église et de la crypte.   .

Place de l’Église Eglise de Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 47 83 02 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Mifaget

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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