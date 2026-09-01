Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Mifaget Place de l’Église Bruges-Capbis-Mifaget

Informations pratiques

Bruges-Capbis-Mifaget

Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Mifaget

Place de l’Église Eglise de Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la mairie ouvrira les portes de l’église pour des visites libres de l’église et de la crypte. .

Place de l’Église Eglise de Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 47 83 02

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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Mifaget

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay