Journées européennes du patrimoine Eglise de Saint-Pierre d’Autils Exposition sur l’histoire et le patrimoine du village Eglise de Saint-Pierre d’Autils La Chapelle-Longueville

Journées européennes du patrimoine Eglise de Saint-Pierre d’Autils Exposition sur l’histoire et le patrimoine du village Eglise de Saint-Pierre d’Autils La Chapelle-Longueville samedi 20 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine Eglise de Saint-Pierre d’Autils Exposition sur l’histoire et le patrimoine du village

Eglise de Saint-Pierre d’Autils 59 rue du Puits La Chapelle-Longueville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Les Autils vous invite à une découverte vivante et conviviale du village de Saint-Pierre-d’Autils.

Tout au long de l’exposition, Augustus Pétrus sera votre guide pour vous plonger dans l’histoire et le patrimoine local.

Petits et grands pourront profiter de ce moment unique

– Photos souvenirs pour garder une trace de votre visite,

– Quizz ludiques spécialement pensés pour les plus jeunes afin d’apprendre en s’amusant,

– Buvette (payante) pour partager un moment de convivialité.

Parce qu’il s’agit d’une exposition participative et évolutive, elle s’enrichit d’année en année grâce à vos contributions. Nous vous invitons donc à partager vos souvenirs, photographies, cartes postales, documents ou récits liés à Saint-Pierre-d’Autils, afin de continuer à faire vivre et grandir ce patrimoine collectif.

Venez nombreux célébrer la mémoire et l’histoire de notre village !

Informations pratiques

– Contact lesautils27@gmail.com .

Eglise de Saint-Pierre d’Autils 59 rue du Puits La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com

English : Journées européennes du patrimoine Eglise de Saint-Pierre d’Autils Exposition sur l’histoire et le patrimoine du village

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise de Saint-Pierre d’Autils Exposition sur l’histoire et le patrimoine du village La Chapelle-Longueville a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération