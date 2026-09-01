Journées européennes du patrimoine : église de Saint-Vallier Église de Saint-Vallier Saint-Vallier

Informations pratiques

Saint-Vallier

Journées européennes du patrimoine : église de Saint-Vallier

Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les journées du patrimoine reviennent cette année à Saint-Vallier.

Au programme de cette édition : découverte et mise en avant de l’orgue de l’église de la commune.

Samedi à 15h : projection.

À 16h30 : rencontre avec un facteur d’orgue.

À 17h30 : présentation du répertoire de l’orgue.

À 18h30 : mini récital.

Dimanche à 15h : concert acoustique « Requiem(s) Quatuor Debussy » (sur réservation auprès de l’ECLA) !

Réservations pour le concert : admi.ecla@mairie-saintvallier.fr ou via la billetterie en ligne. .

Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr

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English : Journées européennes du patrimoine : église de Saint-Vallier

L’événement Journées européennes du patrimoine : église de Saint-Vallier Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)