Journées européennes du patrimoine : église de Saint-Vallier Église de Saint-Vallier Saint-Vallier
samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-Vallier · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Journées européennes du patrimoine : église de Saint-Vallier
Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Les journées du patrimoine reviennent cette année à Saint-Vallier.
Au programme de cette édition : découverte et mise en avant de l’orgue de l’église de la commune.
Samedi à 15h : projection.
À 16h30 : rencontre avec un facteur d’orgue.
À 17h30 : présentation du répertoire de l’orgue.
À 18h30 : mini récital.
Dimanche à 15h : concert acoustique « Requiem(s) Quatuor Debussy » (sur réservation auprès de l’ECLA) !
Réservations pour le concert : admi.ecla@mairie-saintvallier.fr ou via la billetterie en ligne. .
Église de Saint-Vallier Place de la Liberté Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
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English : Journées européennes du patrimoine : église de Saint-Vallier
L’événement Journées européennes du patrimoine : église de Saint-Vallier Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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