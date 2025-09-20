Journées Européennes du Patrimoine: église de St Malo La-Fresnaye-au-Sauvage Putanges-le-Lac
La-Fresnaye-au-Sauvage Eglise de Saint Malo Putanges-le-Lac Orne
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
Cette église du XIVe siècle appartenait à la seigneurie Thiboult ; en 1662, la famille Vauquelin prendra en charge ce lieu. D’importants travaux de restauration ont mis en valeur le clocher, la double charpente, la litre funéraire à l’intérieur et à l’extérieur, les blasons martelés, un blason intact des Vauquelin de la Fresnaye et son mobilier.
Visite guidée .
La-Fresnaye-au-Sauvage Eglise de Saint Malo Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 2 33 35 86 57 office.tourisme@cdcvaldorne.fr
