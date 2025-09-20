Journées européennes du patrimoine Eglise des Cordeliers Cité Vauban Briançon

Cité Vauban 6 rue de Roche Briançon Hautes-Alpes

Visite clin d’œil de l’église des Cordeliers.

Cité Vauban 6 rue de Roche Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 29 49 patrimoine@mairie-briancon.fr

Take a tour of the Cordeliers church.

Augenzwinkernde Besichtigung der Kirche der Cordeliers.

Visitate la chiesa dei Cordeliers.

Visite la iglesia de los Cordeliers.

L’événement Journées européennes du patrimoine Eglise des Cordeliers Briançon a été mis à jour le 2025-09-11 par Mairie de Briançon