Journées Européennes du Patrimoine Église et Crypte de Mifaget Bruges-Capbis-Mifaget samedi 20 septembre 2025.

Route de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Samedi et dimanche ouverture de l’église de 9h à 18h

Dimanche de 14h à 16h, visite de la crypte avec audioguide .

Route de Bruges Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 91 80 99 sophiec64@gmail.com

