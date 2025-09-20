JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ÉGLISE ET PRIEURÉ Église Lavaré

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ÉGLISE ET PRIEURÉ Église Lavaré samedi 20 septembre 2025.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ÉGLISE ET PRIEURÉ

Église Prieuré Lavaré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :
2025-09-20

Visite libre de 15h00 à 19h00.   .

Église Prieuré Lavaré 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 68 11 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE ÉGLISE ET PRIEURÉ Lavaré a été mis à jour le 2025-08-28 par Bureau d’information touristique de Vibraye