Journées européennes du patrimoine église fortifiée de Plomion

Plomion Aisne

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Journées européennes du patrimoine organisées par Micro-Folie Mobile et la commune de Plomion

Visites de l’Église fortifiée de Plomion de 9h à 18h.

Visites guidées en costumes d’époque

Découvrez l’église fortifiée de Plomion, récemment rénovée, vous pourrez monter dans la tour et accéder aux étages jusqu’aux cloches. 0 .

Plomion 02140 Aisne Hauts-de-France +33 6 32 96 16 75 microfoliemobile@cc-tc.com

