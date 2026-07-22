[Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame à Heuland Église Notre-Dame Heuland

Informations pratiques

Heuland

[Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame à Heuland

Église Notre-Dame 1321 chemin de l’église Heuland Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez cette église et sa remarquable sacristie en pan de bois, typique du Pays d’Auge. La visite mettra en lumière les vestiges du retable d’origine, la cloche de 1740, restaurée en 2025 et toujours sonnée à la corde, ainsi qu’une exposition de ses éléments d’origine.

Découvrez cette église et sa remarquable sacristie en pan de bois, typique du Pays d’Auge. La visite mettra en lumière les vestiges du retable d’origine, la cloche de 1740, restaurée en 2025 et toujours sonnée à la corde, ainsi qu’une exposition de ses éléments d’origine.

À quelques pas de l’église, profitez également de la découverte de l’ancien lavoir, récemment restauré. .

Église Notre-Dame 1321 chemin de l’église Heuland 14430 Calvados Normandie +33 2 31 39 03 37

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English : [Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame à Heuland

Discover this church and its remarkable half-timbered sacristy, typical of the Pays d’Auge. The tour will highlight the remains of the original altarpiece, the bell dating from 1740 restored in 2025 and still rung by hand as well as an exhibition of its original components.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame à Heuland Heuland a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Normandie Pays d’Auge