Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame Rue de Brondeau Bias

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame Rue de Brondeau Bias samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame

Rue de Brondeau Eglise Notre-Dame de Bias Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’origine de l’église est ancienne. Le chœur est de style roman, voûté en cul-de-four et doit dater du 12ème siècle. La nef était lambrissée. Les peintures intérieures sont rénovées en 2009. En 2010, à la suite de cette rénovation, un nouveau chemin de croix est créé par François Peltier.

L’origine de l’église est ancienne. Le chœur est de style roman, voûté en cul-de-four et doit dater du 12ème siècle. La nef était lambrissée. Les peintures intérieures sont rénovées en 2009. En 2010, à la suite de cette rénovation, un nouveau chemin de croix est créé par François Peltier. .

Rue de Brondeau Eglise Notre-Dame de Bias Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame

The church’s origins go back a long way. The choir is Romanesque, with barrel vaulting, and must date from the 12th century. The nave was panelled. The interior paintings were renovated in 2009. In 2010, following this renovation, a new Way of the Cross was created by François Peltier.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame

Der Ursprung der Kirche ist alt. Der Chor ist romanisch, hat ein Kreuzgewölbe und stammt wahrscheinlich aus dem 12. Das Kirchenschiff war holzgetäfelt. Die Innenmalereien wurden 2009 renoviert. Im Jahr 2010 wurde im Anschluss an diese Renovierung ein neuer Kreuzweg von François Peltier geschaffen.

Italiano :

Le origini della chiesa risalgono a molto tempo fa. Il coro è romanico, a volta, e deve risalire al XII secolo. La navata centrale era rivestita di pannelli. I dipinti interni sono stati rinnovati nel 2009. Nel 2010, in seguito a questa ristrutturazione, è stata realizzata una nuova Via Crucis da François Peltier.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame

Los orígenes de la iglesia se remontan muy atrás. El coro es románico, abovedado y debe datar del siglo XII. La nave estaba panelada. Las pinturas interiores se renovaron en 2009. En 2010, tras esta renovación, se realizó un nuevo Vía Crucis, obra de François Peltier.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame Bias a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Villeneuve Vallée du Lot