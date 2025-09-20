Journées Européennes du Patrimoine Église Notre-Dame de Séronnes Les Hauts-d’Anjou

Rue de l’Église Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine à l’Église Notre-Dame de Séronnes, les 20 et 21 septembre 2025.

Charmante église élevée au 12ème siècle, qui domine la vallée de la Sarthe. Elle est reprise au cours des siècles suivants avec notamment l’édification de voûtes de style gothique Plantagenêt. Elle est finalement décorée de fresques au 13ème puis au 16ème siècle.

Visite libre avec supports explicatifs, le samedi et le dimanche de 14h30 à 18h Gratuit .

Rue de l’Église Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 69 84 89

English :

European Heritage Days at Notre-Dame de Séronnes Church, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes in der Kirche Notre-Dame de Séronnes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la Chiesa di Notre-Dame de Séronnes, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la iglesia de Notre-Dame de Séronnes, 20 y 21 de septiembre de 2025.

