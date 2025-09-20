Journées Européennes du Patrimoine Église Notre-Dame Écueillé

Rue de la Vieille Église Écueillé Indre

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’intérieur de la vieille église d’Écueillé.

Ouverte exceptionnellement samedi et dimanche. Un circuit découverte du patrimoine bâti de la commune résidences privées, édifices publics vous sera proposé le samedi après-midi. Ce parcours permettra de connaître l’histoire de certaines constructions et de suivre l’œuvre d’architectes qui se sont distingués à Écueillé. Le départ de la visite se fera dans le jardin du percepteur à 16h30. .

Rue de la Vieille Église Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 59 10

English :

Discover the interior of Écueillé’s old church.

German :

Entdecken Sie das Innere der alten Kirche von Écueillé.

Italiano :

Scoprite l’interno dell’antica chiesa di Écueillé.

Espanol :

Descubra el interior de la antigua iglesia de Écueillé.

