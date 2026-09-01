Informations pratiques

Écueillé

Journées Européennes du Patrimoine : Église Notre-Dame

Rue de la Vieille Église Écueillé Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19 20:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 19 septembre, une visite commentée gratuite.

– 16h30 rendez-vous devant la vieille église pour débuter le cheminement de découverte des ponts (pont route de Luçay près de l’alambic, passerelle du jardin du percepteur, passerelle rue du croissant puis 2 ponts du jardin de monsieur et madame Jacquelin via rue du 8 mai puis retour à la vielle église).

– 17h30 résultats du concours photos

– 18h00 début du concert (chorale + fanfare) dans l’église

– 19h00 fromagée et verre de l’amitié .

Rue de la Vieille Église Écueillé 36240 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 21 10

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English :

%C0 As part of European Heritage Days, on Saturday, September 19, a free guided tour.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Église Notre-Dame Écueillé a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays de Valençay