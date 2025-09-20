Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame Hautefage-la-Tour

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame Hautefage-la-Tour samedi 20 septembre 2025.

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Classée Monument historique, l’église vient d’être entièrement restaurée. Sa construction est comparable à celle de la tour épiscopale édifiée par le cardinal Leonardo della Rovere. Bâtie au-dessus d’une source miraculeuse, cette église était autrefois le centre d’un pèlerinage.

Visite libre.

Eglise Notre-Dame Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame

Listed as a historic monument, the church has just been completely restored. Its construction is comparable to that of the episcopal tower built by Cardinal Leonardo della Rovere. Built over a miraculous spring, this church was once the center of a pilgrimage.

Free admission.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame

Die Kirche steht unter Denkmalschutz und wurde erst kürzlich vollständig restauriert. Ihre Bauweise ist vergleichbar mit dem Bischofsturm, der von Kardinal Leonardo della Rovere errichtet wurde. Die Kirche wurde über einer wundersamen Quelle erbaut und war früher das Zentrum einer Pilgerfahrt.

Freie Besichtigung.

Italiano :

Classificata come monumento storico, la chiesa è stata da poco completamente restaurata. La sua costruzione è paragonabile a quella della torre episcopale costruita dal cardinale Leonardo della Rovere. Costruita su una sorgente miracolosa, questa chiesa era un tempo il centro di un pellegrinaggio.

Ingresso libero.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Notre-Dame

Catalogada como monumento histórico, la iglesia acaba de ser completamente restaurada. Su construcción es comparable a la de la torre episcopal construida por el cardenal Leonardo della Rovere. Construida sobre un manantial milagroso, esta iglesia fue antaño el centro de una peregrinación.

Entrada gratuita.

