Informations pratiques

Le Creusot

Journées européennes du patrimoine : église orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky

1 rue de l’Abbé Perrot Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir ce lieu méconnu de l’histoire du Creusot, offert en 1923 par Madame Schneider aux émigrés russes orthodoxes de la Ville. Aménagée et décorée par les pratiquants eux-mêmes, l’église donne à voir des icônes et un surprenant décor ! Elle accueille aujourd’hui une trentaine de paroissiens d’origine russe, ukrainienne, grecque, française… Visite libre. .

1 rue de l’Abbé Perrot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 04 71 26 acornewski@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine : église orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky

L’événement Journées européennes du patrimoine : église orthodoxe Saint-Alexandre-Nevsky Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-02 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II