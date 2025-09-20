Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Andigné Place St Aubin Le Lion-d’Angers

Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Aubin d’Andigné, les 20 et 21 septembre 2025.

Église de style néo-roman remaniée au 19ème siècle, installée au cœur d’un petit village de l’Anjou bleu, sur l’axe Segré-Le Lion d’Angers. Incendiée au 17ème siècle, l’église est recouverte provisoirement d’un toit de chaume. Il faut attendre le 19ème siècle pour voir les premiers travaux de restauration.

L’édifice est ouvert uniquement pendant les Journées Européennes du Patrimoine.

Visite libre .

Place St Aubin Andigné Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 30 08

English :

European Heritage Days at Saint-Aubin d’Andigné church, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die in der Kirche Saint-Aubin d’Andigné am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la chiesa di Saint-Aubin d’Andigné, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la iglesia de Saint-Aubin d’Andigné, 20 y 21 de septiembre de 2025.

