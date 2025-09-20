Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Chambellay Chambellay
Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Chambellay Chambellay samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Chambellay
Rue de l’église Chambellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Aubin de Chambellay, les 20 et 21 septembre 2025.
Église néogothique construite en 1858 sur l’emplacement d’une église romane du 11e siècle et abritant un ensemble de toiles réalisées par Adelyne Neveux.
Visite libre. .
Rue de l’église Chambellay 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 10 54
English :
European Heritage Days at Saint-Aubin church in Chambellay, September 20 and 21, 2025.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes, die in der Kirche Saint-Aubin in Chambellay am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio presso la chiesa di Saint-Aubin a Chambellay, 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio en la iglesia de Saint-Aubin de Chambellay, 20 y 21 de septiembre de 2025.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Aubin Chambellay Chambellay a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de tourisme Anjou bleu