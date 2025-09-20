Journées Européennes du Patrimoine église Saint-Christophe Neufchâteau

Journées Européennes du Patrimoine église Saint-Christophe Neufchâteau samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine église Saint-Christophe

rue Saint-Christophe Neufchâteau Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Édifiée au XIe siècle et embellie aux XIIe et XIIIe siècles dans un style architectural typiquement bourguignon, cette église vous séduira par ses détails exceptionnels.

Son porche couvert, sa nef spacieuse et son chœur agrémenté de chapelles vous transporteront dans une époque révolue, où chaque pierre raconte une histoire. Parmi celles-ci, la chapelle Wiriot, édifiée au début du XVIe siècle, avec sa voûte nervurée à 12 clefs pendantes et sans voûtains est unique en Europe. Des ajouts du XVIe et XVIIIe siècles ont enrichi l’allure de l’église, témoignant de l’évolution artistique à travers les siècles. Ne manquez pas d’admirer les magnifiques vitraux et les statues de Saint-Christophe !

Cette année, l’association des Restaurateurs d’Art et Artisans du Patrimoine (ARAAP) présidée par Victor Mangeol avec plusieurs artisans d’art, présenteront aux visiteurs leur savoir-faire d’exception.Tout public

rue Saint-Christophe Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est +33 3 29 94 10 95 contact@tourisme-ouest-vosges.fr

English :

Built in the 11th century and embellished in the 12th and 13th centuries in a typically Burgundian architectural style, this church will win you over with its exceptional details.

Its covered porch, spacious nave and choir with chapels will transport you back to a bygone era, where every stone tells a story. Among these, the Wiriot chapel, built in the early 16th century, with its ribbed vaulting of 12 hanging keys and no vaulting, is unique in Europe. Additions from the 16th and 18th centuries have enriched the church’s appearance, testifying to its artistic evolution over the centuries. Don’t miss the magnificent stained-glass windows and statues of Saint-Christophe!

This year, the Association des Restaurateurs d’Art et Artisans du Patrimoine (ARAAP), chaired by Victor Mangeol, and a number of craftsmen will be on hand to show visitors their exceptional skills.

German :

Jahrhundert errichtet und im 12. und 13. Jahrhundert in einem typisch burgundischen Baustil verschönert wurde, wird Sie diese Kirche mit ihren außergewöhnlichen Details begeistern.

Die überdachte Vorhalle, das geräumige Kirchenschiff und der mit Kapellen geschmückte Chor versetzen Sie in eine längst vergangene Zeit, in der jeder Stein eine Geschichte erzählt. Jahrhunderts erbaute Wiriot-Kapelle mit ihrem Rippengewölbe mit 12 hängenden Schlüsseln und ohne Gewölbe ist einzigartig in Europa. Ergänzungen aus dem 16. und 18. Jahrhundert haben das Aussehen der Kirche bereichert und zeugen von der künstlerischen Entwicklung über die Jahrhunderte hinweg. Versäumen Sie es nicht, die wunderschönen Glasfenster und die Statuen des Heiligen Christophorus zu bewundern!

Dieses Jahr wird die Vereinigung der Kunstrestauratoren und Handwerker des Kulturerbes (ARAAP) unter dem Vorsitz von Victor Mangeol zusammen mit mehreren Kunsthandwerkern den Besuchern ihr außergewöhnliches Können präsentieren.

Italiano :

Costruita nell’XI secolo e abbellita nel XII e XIII secolo in uno stile architettonico tipicamente borgognone, questa chiesa vi conquisterà con i suoi dettagli eccezionali.

Il suo portico coperto, l’ampia navata e il coro ornato di cappelle vi trasporteranno in un’epoca passata, dove ogni pietra racconta una storia. Tra queste, la cappella Wiriot, costruita all’inizio del XVI secolo, con la sua volta a crociera con 12 chiavi pendenti e senza volta, è unica in Europa. Le aggiunte del XVI e del XVIII secolo hanno arricchito l’aspetto della chiesa, testimoniando l’evoluzione artistica nel corso dei secoli. Non perdete le magnifiche vetrate e le statue di Saint-Christophe!

Quest’anno, l’Association des Restaurateurs d’Art et Artisans du Patrimoine (ARAAP), presieduta da Victor Mangeol, e alcuni artigiani saranno a disposizione dei visitatori per mostrare le loro eccezionali abilità.

Espanol :

Construida en el siglo XI y embellecida en los siglos XII y XIII en un estilo arquitectónico típicamente borgoñón, esta iglesia le conquistará por sus detalles excepcionales.

Su pórtico cubierto, su amplia nave y su coro adornado con capillas le transportarán a una época pasada, donde cada piedra cuenta una historia. Entre ellas, la capilla Wiriot, construida a principios del siglo XVI, con su bóveda de crucería con 12 claves colgantes y sin bóveda, es única en Europa. Los añadidos de los siglos XVI y XVIII han enriquecido el aspecto de la iglesia, dando testimonio de la evolución artística a lo largo de los siglos. No se pierda las magníficas vidrieras y las estatuas de Saint-Christophe

Este año, la Asociación de Restauradores de Arte y Artesanos del Patrimonio (ARAAP), presidida por Victor Mangeol, y varios artesanos mostrarán a los visitantes sus excepcionales habilidades.

