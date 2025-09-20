Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Exposition de photographies Église Saint-Denis Guiseniers

Église Saint-Denis Rue Henri Etancelin Guiseniers Eure

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Exposition de photographies par Christine Lebel Croise sur le thème nature et paysages

– Gratuit
– Contact 02 32 54 06 73   .

English : Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Exposition de photographies

