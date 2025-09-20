Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Exposition de photographies Église Saint-Denis Guiseniers
Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Exposition de photographies Église Saint-Denis Guiseniers samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Exposition de photographies
Église Saint-Denis Rue Henri Etancelin Guiseniers Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Exposition de photographies par Christine Lebel Croise sur le thème nature et paysages
Informations pratiques :
– Gratuit
– Contact 02 32 54 06 73 .
Église Saint-Denis Rue Henri Etancelin Guiseniers 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 06 73
English : Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Exposition de photographies
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du patrimoine Église Saint-Denis Exposition de photographies Guiseniers a été mis à jour le 2025-08-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération