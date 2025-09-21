Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Gervais et Saint-Protais Vern-d’Anjou Erdre-en-Anjou

Vern-d’Anjou Rue de l’église Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’Église Saint-Gervais et Saint-Protais d’Erdre en Anjou, le 21 septembre 2025.

Eglise élevée au 19e et 20e siècle.

Visite libre. .

Vern-d’Anjou Rue de l’église Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 41 02

English :

European Heritage Days at the Église Saint-Gervais et Saint-Protais d’Erdre en Anjou, September 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes in der Kirche Saint-Gervais et Saint-Protais in Erdre en Anjou am 21. September 2025.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la chiesa di Saint-Gervais e Saint-Protais a Erdre en Anjou, 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la iglesia de Saint-Gervais y Saint-Protais de Erdre en Anjou, 21 de septiembre de 2025.

