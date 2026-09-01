Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Gervais et Saint-Protais Vern-d’Anjou Erdre-en-Anjou

Informations pratiques

Erdre-en-Anjou

Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Gervais et Saint-Protais

Vern-d’Anjou Rue de l’église Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’Église Saint-Gervais et Saint-Protais d’Erdre en Anjou, le 19 et 20 septembre 2026.

Église élevée aux 19ème et 20ème siècles

Visite libre. .

Vern-d’Anjou Rue de l’église Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 41 02

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English :

European Heritage Days events will be held at the Church of Saint-Gervais and Saint-Protais in Erdre, Anjou, on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Gervais et Saint-Protais Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu