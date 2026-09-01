Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Gervais et Saint-Protais Vern-d’Anjou Erdre-en-Anjou
samedi 19 septembre 2026 · Vern-d'Anjou · Erdre-en-Anjou
Informations pratiques
Erdre-en-Anjou
Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Gervais et Saint-Protais
Vern-d’Anjou Rue de l’église Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’Église Saint-Gervais et Saint-Protais d’Erdre en Anjou, le 19 et 20 septembre 2026.
Église élevée aux 19ème et 20ème siècles
Visite libre. .
Vern-d’Anjou Rue de l’église Erdre-en-Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 41 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days events will be held at the Church of Saint-Gervais and Saint-Protais in Erdre, Anjou, on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Gervais et Saint-Protais Erdre-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu
À voir aussi à Erdre-en-Anjou (Maine-et-Loire)
- Visite de la salle des machines au Tiers-Lieu communal La Source, 17 Rue des Ardoisières 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026
- Église Saint-Victor de La Pouëze, Rue Du Parc, La Pouëze 49370 Erdre-En-Anjou, Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026
- Chevalement à La Pouëze, Lieu-dit La Butte, La Pouëze 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026
- Chapelle Sainte-Émérance à La Pouëze, 11 rue de Sainte-Émérance, La Pouëze, 49370 Erdre-en-Anjou, Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026
- Journées Européennes Patrimoine – Église Saint-Victor – La Pouëze (Erdre en Anjou) La Pouëze Erdre-en-Anjou 19 septembre 2026