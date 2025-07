Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Gervais-Saint-Protais Gisors

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Gervais-Saint-Protais Gisors samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Gervais-Saint-Protais

4 Rue Saint-Gervais Gisors Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

La Ville de Gisors participera aux Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre, offrant une occasion unique de découvrir gratuitement ses monuments et son histoire. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire et de patrimoine.

Église Saint-Gervais-Saint-Protais

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h

– Visites libres du monument

– Exposition des éléments de paramentique

Ouverture exceptionnelle du chapier de l’Église Saint-Gervais-Saint-Protais, un meuble immense aux tiroirs semi-circulaires de près de quatre mètres de diamètre. Les éléments de paramentique et quelques trésors de l’église seront exposés.

Dimanche 21 septembre à 19h concert de Ysando

Ysando est un groupe composé de trois musiciens paraguayens implantés en France. Leur musique prend racine dans des rythmes paraguayens et latino-américains. S’y mêlent des sonorités plus personnelles propres à chaque artiste. La plus jeune, Andrea Gonzalez, violoniste, est bientôt diplômée d’un doctorat en musique et alimente le trio grâce à sa fraicheur et ses connaissances dans la musique classique. Elle est déjà titulaire du diplôme du Conservatoire National de Musique de Paris et de la University of Southern Mississipi aux Etats-Unis.

Orlando Rojas, guitariste populaire classique, donne corps aux sonorités grâce à sa présence rythmique et chaleureuse pleine de virtuosité. Il obtient le premier prix de guitare au CNR (Conservatoire National de Région) de Paris en 2003. Par ailleurs, il devient Lauréat du prix national de Musique au Paraguay avec son œuvre En Ypacarai . Ismaël Ledesma, le doyen du groupe, harpiste de renommée internationale, ambassadeur officiel du tourisme et de la culture du Paraguay dans la monde, timbre et colore l’univers d’Ysando de par son expérience et son instrument, la harpe paraguayenne, considérée comme le symbole de la tradition populaire musicale du Paraguay. Ces trois générations de musiciens inscrivent Ysando dans la nouvelle scène des musiques du monde.

La Ville de Gisors participera aux Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre, offrant une occasion unique de découvrir gratuitement ses monuments et son histoire. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer pour les amateurs d’histoire et de patrimoine.

Église Saint-Gervais-Saint-Protais

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 18h

– Visites libres du monument

– Exposition des éléments de paramentique

Ouverture exceptionnelle du chapier de l’Église Saint-Gervais-Saint-Protais, un meuble immense aux tiroirs semi-circulaires de près de quatre mètres de diamètre. Les éléments de paramentique et quelques trésors de l’église seront exposés.

Dimanche 21 septembre à 19h concert de Ysando

Ysando est un groupe composé de trois musiciens paraguayens implantés en France. Leur musique prend racine dans des rythmes paraguayens et latino-américains. S’y mêlent des sonorités plus personnelles propres à chaque artiste. La plus jeune, Andrea Gonzalez, violoniste, est bientôt diplômée d’un doctorat en musique et alimente le trio grâce à sa fraicheur et ses connaissances dans la musique classique. Elle est déjà titulaire du diplôme du Conservatoire National de Musique de Paris et de la University of Southern Mississipi aux Etats-Unis.

Orlando Rojas, guitariste populaire classique, donne corps aux sonorités grâce à sa présence rythmique et chaleureuse pleine de virtuosité. Il obtient le premier prix de guitare au CNR (Conservatoire National de Région) de Paris en 2003. Par ailleurs, il devient Lauréat du prix national de Musique au Paraguay avec son œuvre En Ypacarai . Ismaël Ledesma, le doyen du groupe, harpiste de renommée internationale, ambassadeur officiel du tourisme et de la culture du Paraguay dans la monde, timbre et colore l’univers d’Ysando de par son expérience et son instrument, la harpe paraguayenne, considérée comme le symbole de la tradition populaire musicale du Paraguay. Ces trois générations de musiciens inscrivent Ysando dans la nouvelle scène des musiques du monde. .

4 Rue Saint-Gervais Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 60 60

English : Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Gervais-Saint-Protais

The town of Gisors will be taking part in the European Heritage Days on September 20 and 21, offering a unique opportunity to discover its monuments and history free of charge. A not-to-be-missed cultural event for history and heritage lovers.

Saint-Gervais-Saint-Protais Church

Saturday, September 20 and Sunday, September 21, 10 a.m. to 6 p.m

– Free tours of the monument

– Exhibition of paramentique elements

Exceptional opening of the chapel of the Église Saint-Gervais-Saint-Protais, a huge piece of furniture with semicircular drawers almost four meters in diameter. Elements of paramentique and some of the church’s treasures will be on display.

Sunday September 21, 7pm: Ysando concert

Ysando is a group of three Paraguayan musicians based in France. Their music is rooted in Paraguayan and Latin American rhythms. Each artist adds his or her own personal sound to the mix. The youngest, violinist Andrea Gonzalez, is soon to graduate with a doctorate in music and fuels the trio with her freshness and knowledge of classical music. She already holds diplomas from the Conservatoire National de Musique de Paris and the University of Southern Mississippi in the USA.

Orlando Rojas, a popular classical guitarist, fleshes out the sounds with his warm, virtuosic rhythmic presence. He won first prize for guitar at the CNR (Conservatoire National de Région) in Paris in 2003. He also won the National Music Prize in Paraguay with his work « En Ypacarai ». Ismaël Ledesma, the oldest member of the group, is an internationally renowned harpist and official ambassador for Paraguayan tourism and culture around the world. His experience and his instrument, the Paraguayan harp, which is considered the symbol of Paraguayan popular musical tradition, give Ysando a unique sound. These three generations of musicians make Ysando part of the new world music scene.

German :

Die Stadt Gisors nimmt am 20. und 21. September an den Europäischen Tagen des Kulturerbes teil und bietet eine einmalige Gelegenheit, ihre Denkmäler und ihre Geschichte kostenlos zu entdecken. Ein kulturelles Ereignis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten, wenn Sie sich für Geschichte und Kulturerbe interessieren.

Kirche Saint-Gervais-Saint-Protais

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September von 10 bis 18 Uhr

– Freie Besichtigung des Denkmals

– Ausstellung von Elementen der Paramentik

Außergewöhnliche Öffnung des Chapiers der Kirche Saint-Gervais-Saint-Protais, eines riesigen Möbelstücks mit halbkreisförmigen Schubladen und einem Durchmesser von fast vier Metern. Die Elemente der Paramentik und einige Schätze der Kirche werden ausgestellt.

Sonntag, 21. September um 19 Uhr: Konzert von Ysando

Ysando ist eine Gruppe aus drei paraguayischen Musikern, die sich in Frankreich niedergelassen haben. Ihre Musik wurzelt in paraguayischen und lateinamerikanischen Rhythmen. Hinzu kommen persönliche Klänge, die jedem Künstler eigen sind. Die jüngste Geigerin, Andrea Gonzalez, steht kurz vor ihrem Doktortitel in Musik und bereichert das Trio mit ihrer Frische und ihrem Wissen über klassische Musik. Sie hat bereits ein Diplom des Conservatoire National de Musique in Paris und der University of Southern Mississipi in den USA.

Orlando Rojas, ein populärer klassischer Gitarrist, verleiht den Klängen durch seine rhythmische und warme Präsenz voller Virtuosität Gestalt. Er erhielt 2003 den ersten Preis für Gitarre am CNR (Conservatoire National de Région) in Paris. Mit seinem Werk « En Ypacarai » gewann er den nationalen Musikpreis in Paraguay. Ismaël Ledesma, das älteste Mitglied der Gruppe, ist ein international anerkannter Harfenspieler und offizieller Botschafter für Tourismus und Kultur in Paraguay. Seine Erfahrung und sein Instrument, die paraguayische Harfe, die als Symbol der volkstümlichen Musiktradition Paraguays gilt, verleihen der Welt von Ysando eine besondere Färbung und Klangfarbe. Diese drei Generationen von Musikern machen Ysando zu einem Teil der neuen Weltmusikszene.

Italiano :

La città di Gisors parteciperà alle Giornate Europee del Patrimonio il 20 e 21 settembre, offrendo un’occasione unica per scoprire gratuitamente i suoi monumenti e la sua storia. Un evento culturale da non perdere per gli amanti della storia e del patrimonio.

Chiesa di Saint-Gervais-Saint-Protais

Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 10.00 alle 18.00

– Visite gratuite al monumento

– Esposizione di elementi paramentivi

Apertura eccezionale della cappella della Chiesa di Saint-Gervais-Saint-Protais, un enorme mobile con cassetti semicircolari di quasi quattro metri di diametro. Saranno esposti elementi di paramentique e alcuni tesori della chiesa.

Domenica 21 settembre alle 19.00: concerto di Ysando

Ysando è un gruppo composto da tre musicisti paraguaiani residenti in Francia. La loro musica è radicata nei ritmi paraguaiani e latinoamericani. Ma fonde anche le sonorità più personali di ciascun artista. La più giovane, la violinista Andrea Gonzalez, si laureerà presto con un dottorato in musica e apporta al trio una freschezza e una conoscenza della musica classica. È già laureata al Conservatorio Nazionale di Musica di Parigi e alla University of Southern Mississippi negli Stati Uniti.

Orlando Rojas, apprezzato chitarrista classico, arricchisce i suoni con la sua calda e virtuosa presenza ritmica. Nel 2003 ha ricevuto il primo premio per la chitarra al CNR (Conservatoire National de Région) di Parigi. Ha vinto anche il Premio Nazionale di Musica del Paraguay con la sua opera « En Ypacarai ». Ismaël Ledesma, il membro più anziano del gruppo, è un arpista di fama internazionale e ambasciatore ufficiale del turismo e della cultura paraguaiana nel mondo. La sua esperienza e il suo strumento, l’arpa paraguaiana, considerata il simbolo della tradizione musicale popolare del Paraguay, conferiscono al mondo di Ysando un sapore speciale. Queste tre generazioni di musicisti hanno reso Ysando parte della nuova scena musicale mondiale.

Espanol :

La ciudad de Gisors participará los días 20 y 21 de septiembre en las Jornadas Europeas del Patrimonio, una oportunidad única para descubrir gratuitamente sus monumentos y su historia. Una cita cultural ineludible para los amantes de la historia y el patrimonio.

Iglesia de Saint-Gervais-Saint-Protais

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 10.00 a 18.00 h

– Visitas gratuitas del monumento

– Exposición de elementos paramenticios

Apertura excepcional de la capilla de la iglesia de Saint-Gervais-Saint-Protais, un enorme mueble con cajones semicirculares de casi cuatro metros de diámetro. Se expondrán elementos de paramentique y algunos tesoros de la iglesia.

Domingo 21 de septiembre a las 19:00 h: concierto de Ysando

Ysando es un grupo formado por tres músicos paraguayos afincados en Francia. Su música está enraizada en los ritmos paraguayos y latinoamericanos. También mezcla los sonidos más personales de cada artista. La más joven, la violinista Andrea González, que pronto se doctorará en música, aporta al trío su frescura y conocimiento de la música clásica. Ya se ha graduado en el Conservatorio Nacional de Música de París y en la Universidad del Sur de Mississippi, en Estados Unidos.

Orlando Rojas, popular guitarrista clásico, da cuerpo a los sonidos con su cálida y virtuosa presencia rítmica. Obtuvo el primer premio de guitarra en el CNR (Conservatorio Nacional de Región) de París en 2003. También ganó el Premio Nacional de Música de Paraguay con su obra « En Ypacarai ». Ismaël Ledesma, el miembro más veterano del grupo, es un arpista de renombre internacional y embajador oficial del turismo y la cultura paraguaya en todo el mundo. Su experiencia y su instrumento, el arpa paraguaya, considerada el símbolo de la tradición musical popular de Paraguay, aportan color y tono al mundo de Ysando. Estas tres generaciones de músicos han hecho que Ysando forme parte de la escena de las nuevas músicas del mundo.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Gervais-Saint-Protais Gisors a été mis à jour le 2025-07-24 par Vexin Normand Tourisme